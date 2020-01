Ascolti tv 10 gennaio: parte bene Il Cantante Mascherato, crolla il GF Vip (Di sabato 11 gennaio 2020) Ascolti tv ieri venerdì 10 gennaio 2020: chi ha vinto tra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip Nonostante le provocazioni di Antonella Elia, Milly Carlucci ha avuto la meglio sul Grande Fratello Vip. Il Cantante Mascherato ha appassionato oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20,85% di share. Il format coreano è stato … L'articolo Ascolti tv 10 gennaio: parte bene Il Cantante Mascherato, crolla il GF Vip proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

