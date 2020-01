Amici 2020, gli allievi rifiutano una proposta di Alessandra Celentano (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli allievi rifiutano una proposta Nella puntata di oggi, sabato 11 gennaio, di Amici 2020 la maestra Alessandra Celentano si è lamentata del comportamento degli allievi. In poche parole prima delle vacanze natalizie il ballerino Valentin Alexandru è andato via dalla scuola arrabbiato. Nonostante i produttori abbiano cercato di contattarlo telefonicamente per chiedergli di restare, lui non ne ha voluto sapere. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere, dunque Maria De Filippi ha voluto proporlo al pubblico. Questo atto irrispettoso è stato uno dei tanti motivi che ha spinto la Celentano a prendere una decisione, ma ha lasciato ai ragazzi l’ultima parola. La loro scelta è stata inaspettata al punto tale da ricevere una predica. ‘La prossima volta non accetterò altre lamentele da parte vostra’ Gli allievi rifiutano una proposta, ovvero mandare nuovamente in sfida ... Leggi la notizia su kontrokultura

