“Tutto il calcio minuto per minuto” arriva in radio – 10 gennaio 1960 – VIDEO

Il 10 gennaio 1960 fa la sua prima apparizione il programma radiofonico più seguito d'Italia: Tutto il calcio minuto per minuto Arrivò nel 1960 e fu un successo straordinario che lo rese il programma radiofonico più seguito e amato in Italia. Il 10 gennaio nasceva Tutto il calcio minuto per minuto. La trasmissione, ideata nel 1959 da Guglielmo Moretti, all'epoca capo della redazione sportiva Rai, dal conduttore Roberto Bortoluzzi e da Sergio Zavoli, ottenne una popolarità immensa che crebbe esponenzialmente nel corso degli anni. A cavallo tra gli Anni '70 e '80, la trasmissione toccò picchi di 25 milioni di ascoltatori, forte della mancata concorrenza della TV. Storia Il programma nacque durante la stagione 1959-60. Guglielmo Moretti prese ispirazione da una trasmissione francese intitolata Sports et Musique, nella quale i cronisti

