Traffico Roma del 10-01-2020 ore 16:30 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia altri file in carreggiata interna sempre per incidente tra Casal del Marmo e Trionfale tra Bufalotta e la 24 Roma Teramo in città su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda per Traffico e incidente dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa di un incidente in viale Liegi le linee del tram e 319 in direzione Valle Giulia Risorgimento limitano il percorso a Piazza Galeno bus sostitutivi tra Galeno e Risorgimento ... Leggi la notizia su romadailynews

