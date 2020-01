Tottenham-Liverpool, Mourinho vs. Klopp: il big match live su Sky (Di venerdì 10 gennaio 2020) Archiviata la pausa della scorsa settimana per il terzo turno i FA Cup, la Premier League torna in campo in questo weekend con un big match tutto da vivere, che vedrà uno dei fronte all’altro due tra gli allenatori pià apprezzati: Josè Mourinho e Jurgen Klopp. Il Tottenham proverà così a fermare la corsa dei … L'articolo Tottenham-liverpool, Mourinho vs. Klopp: il big match live su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Tottenham-Liverpool, Mourinho vs. Klopp: il big match live su Sky: Archiviata la pausa… - Agimegitalia : #PremierLeague, #Tottenham - #Liverpool : favoriti i #Reds di #Klopp contro gli uomini di #Mourinho , a 1.40… - fbmaarket : Angolo dei PRONOSTICI - Premier League: Liverpool Campione. 2° Manchester City 3° Leicester 4° Chelsea 5° T… -