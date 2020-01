Soccorso leghista sul referendum per non tagliare i parlamentari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Raggiunto e superato il numero minimo di 64 firme per presentare il quesito del referendum contro il taglio dei parlamentari. Lo si apprende da fonti parlamentari, secondo cui, nelle ultime ore, sarebbe arrivato un sostanzioso appoggio anche da parte di senatori leghisti, non solo gli ex M5S ma anche esponenti doc del Carroccio.Alle 13:30 quindi dovrebbe essere pubblicata la lista delle firme e nel pomeriggio, alle 15, è atteso il deposito in Cassazione. Leggi la notizia su huffingtonpost

