Snowboard, Coppa del Mondo Scuol 2020: Roland Fischnaller pronto a far sognare nel PGS (Di venerdì 10 gennaio 2020) Torna, dopo la pausa dedicata alle festività natalizie, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il massimo circuito internazionale si sposta in Svizzera per la prima tappa di questo 2020: sabato in programma un PGS, il terzo stagionale, in quel di Scuol. Nella specialità olimpica fino ad ora l’Italia ha fatto sognare: l’obiettivo è quello di portare a casa un altro successo. Fino ad ora c’è stato infatti un clamoroso due su due per Roland Fischnaller tra Bannoye e Cortina d’Ampezzo. Il capitano della squadra azzurra ha ritrovato la forma dei giorni migliori alla veneranda età di 39 anni e vuole continuare a stupire. Trovare la tripletta sarebbe strepitoso, ma importante in ogni caso è avvicinare il podio per continuare a marcare punti in chiave classifica: la sfera di cristallo è infatti l’obiettivo in quest’annata senza Mondiali ed Olimpiadi per ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Snowboard, Coppa del Mondo Scuol 2020: Roland Fischnaller pronto a far sognare nel PGS - iMagazineTwit : #Piancavallo, Coppa del Mondo di #snowboard a rischio per alte temperature -