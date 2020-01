Parma, ricoverata ragazza per meningite (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nelle scorse ore all’ospedale Maggiore di Parma, dove una ragazza è stata ricoverata d’urgenza. Le sue condizioni non sembrano gravi e sembrerebbe che non sia partita nessuna profilassi, poiché è stata colpita da una meningite non contagiosa. In questi ultimi giorni in Italia, sono stati registrati molti casi di pneumococco e molti di loro, purtroppo non sono riusciti a sopravvivere, nonostante i disperati tentativi dei medici. La ragazza che è stata colpita nelle scorse ore, è ora ricoverata nel reparto di Pediatra generale e d’urgenza dell’ospedale Maggiore di Parma, ma le sue condizioni non sembrano essere molto gravi. La sua prognosi, però, è da definire nel corso delle prossime quarantotto o settanta due ore. L’Ausl e l’Azienda Ospedaliero Universitaria, ha dichiarato tutto l’accaduto ... Leggi la notizia su bigodino

