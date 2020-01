"NATO+ME". L'idea spiazzante di Trump per rianimare l’Alleanza Atlantica (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Hai la Nato, ok? E poi hai ME, Middle East. La chiami NATO-ME. Che bel nome… sono bravo con i nomi”. Parole accompagnate da un gesto delle dita, a scrivere nell’aria la nuova sigla. Così Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha lanciato la sua idea/provocazione su come l’Alleanza Atlantica - nata 71 anni fa in contrapposizione all’allora blocco sovietico – dovrebbe stravolgere la sua composizione e i suoi compiti.L’anteprima era arrivata mercoledì, nel corso dell’attesissimo discorso alla nazione pronunciato dopo la risposta iraniana all’uccisione del generale Qassem Soleimani. Una frase appena, ma centrale per cogliere la volontà di scaricare su Nato (ed Europa) l’eredità della crisi con Teheran e i suoi impatti sul Medio Oriente: “Chiederò alla Nato di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

