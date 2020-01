Meteo WEEKEND con spifferi freddi. Le Previsioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'alta pressione continua a dominare lo scenario Meteo sull'Italia nonostante sia marginalmente disturbata da alcune insidie. Insomma, su molte regioni del Paese il sole riesce a splendere quasi indisturbato, mentre su altre incontra alcuni ostacoli come ad esempio le fitte ed insidiose nebbie e le nubi basse. E' il caso della Val Padana dove la nebbia, dopo aver ridotto drasticamente la visibilità soprattutto nelle ore più fredde, tende a sollevarsi trasformandosi in nubi basse capaci di mantenere il cielo coperto per gran parte della giornata.Ma nel corso di questo WEEKEND avremo un altro aspetto da considerare. L'alta pressione infatti, muoverà in parte il suo baricentro verso nord attivando la discesa di masse d'aria più fredda dai quadranti nord-orientali. Partendo dalla giornata di oggi, sabato 10 gennaio, ci attendiamo una maggior variabilità sulle zone solitamente ... Leggi la notizia su meteogiornale

