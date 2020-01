Meningite in Lombardia: il focolaio “può essere circoscritto evitando un’epidemia” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vaccinazione “rimane la principale forma di prevenzione contro il meningococco e il modo migliore per circoscriverne e limitarne la circolazione nella popolazione. Fortemente raccomandato per i bambini e per gli adolescenti (come indicato nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, PNPV), il vaccino anti-meningococcico può essere comunque somministrato a tutte le età. È infatti in questa direzione, ampliando l’offerta vaccinale contro il meningococco, che si sono abilmente mosse le autorità locali lombarde (in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità, ISS, e il ministero della Salute) per rispondere tempestivamente ai casi di malattia invasiva da meningococco di sierogruppo C segnalati in Provincia di Bergamo tra dicembre 2019 e l’inizio del 2020“: è quanto si legge in un approfondimento su EpiCentro, il portale dell’epidemiologia per la sanità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

