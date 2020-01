Maria De Filippi-Milly Carlucci, altra diffida: spiffero di Dagospia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Maria De Filippi-Milly Carlucci, altra diffida: spiffero di Dagospia e le parole della conduttrice Rai. Nuovi retroscena sulla querelle Pare che la querelle diffida – non diffida tra Milly Carlucci e Mediaset, in particolare con Amici Celebrities di Maria De Filippi, non si sia conclusa a tarallucci e vino. Dagospia ha reso noto nelle scorse … L'articolo Maria De Filippi-Milly Carlucci, altra diffida: spiffero di Dagospia proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

blogtivvu : Milly Carlucci spiega diffida Amici Celebrities e rapporti con De Filippi - deppscute : RT @Deppsonx: Johnny Depp che bacia la mano di Maria De Filippi e la guarda con sguardo adorante. Io sono a terra ve lo dico - Lucy23389 : RT @itfansofdepp: Johnny with Maria de Filippi at C'è Posta Per Te. Airing tomorrow on Italian TV. #JohnnyDepp -