LIVE Atp Cup 2020, Spagna-Belgio 1-0 in DIRETTA: Bautista Agut-Coppejans 6-1 6-4, l’iberico porta a casa il primo punto (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tra non molto, dunque, il match tra Rafael Nadal e David Goffin. VINCE ROBERTO Bautista Agut: 6-1 6-4 su Kimmer Coppejans, e in un’ora e mezza la Spagna passa in vantaggio per 1-0 sul Belgio in questo quarto di finale. 40-30 MATCH POINT Bautista Agut: gran risposta di Coppejans, non controlla il rovescio l’iberico 40-15 DUE MATCH POINT Bautista Agut: doppio fallo dello spagnolo 40-0 TRE MATCH POINT Bautista Agut, che poi lo sono anche per la Spagna in questo primo match 30-0 Sbaglia malamente Coppejans, Bautista Agut si carica. 15-0 Prima vincente di Bautista Agut. 5-4 BREAK Bautista Agut: in rete il rovescio di Coppejans, lo spagnolo servirà per il match al cambio di campo. 30-40 PALLA BREAK Bautista Agut: rovescio lungolinea in contropiede vincente. 30-30 Risponde per le rime Coppejans, con una volée di dritto in allungo sul ... Leggi la notizia su oasport

