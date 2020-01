La ricetta della torta banana e cioccolato di Guido Castagna, ricette dolci La prova del cuoco (Di venerdì 10 gennaio 2020) A La prova del cuoco oggi 10 gennaio 2020 è tornato Guido Castagna e con lui le ricette dolci, oggi la ricetta della torta banana e cioccolato. E’ una torta banana e cioccolato ma come sempre non è una ricetta semplicissima anche se con i vari passaggi suggeriti possiamo provarla a fare anche noi a casa. La base è fatta con i biscotti ma possiamo anche usare la pasta frolla, scegliamo noi. Poi la gelatina e la mousse e infine completiamo la torta di Guido Castagna. Di seguito le dosi di tutti gli ingredienti e la preparazione, non perdete le altre ricette dolci in tv; intanto ecco la ricetta della torta banana e cioccolato di Guido Castagna. ricette dolci LA prova DEL CUOCO OGGI 10 GENNAIO 2020 – LA ricetta della torta banana E cioccolato DI Guido Castagna Ingredienti – Base: 200 g biscotti o frolla, 80 g cioccolato gianduia – Gelatina: 200 g banane, 30 g zucchero di canna, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

