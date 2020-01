La confusione dei democratici Usa sugli esteri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le primarie democratiche statunitensi devono ancora iniziare ma sono già entrate nel vivo. Raramente si era visto un affollamento tanto confuso tra i pretendenti alla nomination presidenziale di una delle maggiori formazioni politiche a stelle e strisce. E se a cavallo tra 2015 e 2016 il “ciclone Trump” travolse un Partito Repubblicano che presentava una situazione di complessità pressochè analoga, nell’attuale condizione l’Asinello non sembra aspettare l’ascesa di figure tanto atipiche e trasversali nella base del partito. Gli aspiranti presidenti democratici sorgono e tramontano in maniera veloce: Kamala Harris ha già dovuto dire addio alla corsa, l’ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, non decolla nei sondaggi nonostante il lobbysmo a suo favore dei giganti della tecnologia e a guidare la corsa restano esponenti della vecchia guardia democratica. Joe Biden, 77enne ex ... Leggi la notizia su it.insideover

