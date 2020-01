Incendio a Sorrento, a fuoco un appartamento: palazzo evacuato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un vasto Incendio si è sviluppato questa mattina a Sorrento, nella provincia di Napoli. Le fiamme hanno interessato un appartamento adibito a deposito di tessuti in un palazzo che sorge in via Padre Reginaldo Giuliani: sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo; l'intero stabile è stato fatto evacuare. Leggi la notizia su fanpage

