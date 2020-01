Il Partito Radicale deposita le 669 firme raccolte per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ma ne servivano 500mila (Di venerdì 10 gennaio 2020) I numeri non tornano. Dopo le difficoltà nel reperire le 64 firme di senatori e deputati, con il passo indietro di diversi parlamentari (in attesa del termine ultimo rinviato a domenica 12 gennaio), fallisce anche il secondo tentativo di portare gli italiani alle urne per il referendum sul taglio parlamentari. L’iniziativa promossa nelle piazze e nelle strade di tutta Italia dal Partito Radicale, ha coinvolto solamente 669 persone. Una cifra ben distante da quel 500mila richiesto per presentare la domanda di consultazione popolare. LEGGI ANCHE > Quattro senatori ci ripensano e cancellano la firma per chiedere il referendum sul taglio dei parlamentariù Una cifra troppo bassa di firme che, però, sono state consegnate lo stesso questa mattina negli uffici della Corte di Cassazione, a Roma. E il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, si scaglia contro i media che hanno ... Leggi la notizia su giornalettismo

