I sei senatori leghisti che hanno firmato per il referendum sul taglio dei parlamentari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono 6 i senatori leghisti che hanno firmato per il referendum sul taglio dei parlamentari. Lo hanno detto i senatori promotori in Cassazione per il deposito delle firme. “Le firme dei leghisti non sono state fondamentali, anche se gradite, visto che nel totale abbiamo raggiunto quota 71”, 7 oltre la soglia necessaria, ovvero 64, hanno spiegato i senatori Andrea Cangini, Nazario Pagano, di Forza Italia e Tommaso Nannicini, del Pd. “Sono soddisfatto perché hanno firmato senatori di ogni gruppo parlamentare, tranne uno”, ovvero Fratelli d’Italia, ha spiegato Cangini. Sono quindi confermate le indiscrezioni dell’AGI di ieri, che raccontavano che la Lega avrebbe firmato per il referendum che proverà ad abrogare il taglio dei parlamentari che il Carroccio aveva votato. E questo nonostante Salvini l’11 luglio 2019, appena un mese prima della crisi del ... Leggi la notizia su nextquotidiano

