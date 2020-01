Grande Fratello Vip, il Primo Bacio è tra Adriana Volpe e Pago! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nonostante siano passate poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip sono già successe molte cose e adesso nel reality è arrivato anche il Primo Bacio. I primi concorrenti a rompere il ghiaccio ed a baciarsi sono stati Adriana Volpe e Pago, complice un gioco tra i ragazzi. Ecco tutti i dettagli. Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco e già è successo di tutto. Abbiamo assistito al Primo scontro a distanza che è avvenuto tra la concorrente Licia Nunez e la sua ex fidanzata Imma Battaglia. Antonella Elia, invece, ha lanciato una sfida a Milly Carlucci per combatterla negli ascolti a colpi di burlesque. Insomma nella Casa non ci si annoia mai e proprio la showgirl Adriana Volpe è stata la mandante del Primo Bacio avvenuto all’interno del reality. Ecco nel dettaglio cosa è successo. I ragazzi stavano giocando al famoso gioco “obbligo o verità“, quando Antonella ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

