Germania-Olanda Semifinale Preolimpico volley femminile 2020: orario, tv, streaming e programma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani 11 gennaio andranno in scena le semifinali del torneo Preolimpico di volley femminile di scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Il primo match in programma alle ore 17.15 sarà tra Germania-Olanda. Le padrone di casa potranno contare sul calore del pubblico che le spingerà verso l’impresa per arrivare all’evento a cinque cerchi. Felix Koslowski si affiderà alle sue bocche da fuoco come Louisa Lippmann e Hanna Orthmann che si sono distinte nel girone di qualificazione. Le tedesche hanno conquistato tre vittorie nel proprio raggruppamento concedendo solo due set e mostrando un gioco molto solido sia in ricezione che in attacco. Giovanni Caprara potrà contare sui suoi martelli Nika Daalderop e Anne Buijs senza dimenticare la classe di Robin De Kruijf. Le olandesi hanno vinto due delle tre partite del proprio girone di qualificazione e potranno contare sul calore del pubblico ... Leggi la notizia su oasport

