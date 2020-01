G-Eazy, da «Scary Nights» al nuovo disco, «These Things Happen Too», al prossimo tour (Di venerdì 10 gennaio 2020) G-Eazy è protagonista della cover di GQ di gennaio. Qui, l'intervista che Simona Siri gli ha fatto a New York. La vista, da questo hotel di Williamsburg, è davvero incredibile. Il ponte di Brooklyn è così vicino che sembra di poterlo toccare, mentre lo sguardo prosegue incrociando le luci della Freedom Tower e poi ancora più su, fino all’Empire. Lo spettacolo di New York City di notte: una città che non puoi non avere voglia di conquistare. «Dopo il nostro incontro andrò in studio a lavorare e ci rimarrò fino all’alba. Metterò il mio telefono in modalità aereo e dirò a tutti di non entrare. Ho scoperto di recente che è importante lasciare il mondo esterno fuori per essere davvero concentrato. E io di notte divento molto creativo». Lo scorso maggio G-Eazy ha compiuto trent’anni, ma ha una ... Leggi la notizia su gqitalia

