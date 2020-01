Francesca De Andrè: "Convivo con Giorgio. Gennaro è stato superficiale" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nonostante sia partito il Grande Fratello Vip - non con grandissimi ascolti a dir la verità - negli ultimi giorni Francesca De Andrè, protagonista del reality show in versione nip - ha dichiarato a Di Più Tv di essere tornata insieme a Giorgio Tambellini.Nel corso del programma Barbara d'Urso aveva fatto vedere alla diretta interessata delle immagini che ritraevano Giorgio con un'altra. Ne scaturì una reazione furiosa, oltre a un litigio tra i due. La ragazza aveva anche ceduto alle lusinghe del modello napoletano Gennaro Lillio frequentandolo per alcuni mesi, ma a quanto pare è tutta acqua passata: “Sono andata a convivere con il mio fidanzato Giorgio Tambellini. Durante la passata edizione del Grande Fratello lo avevo lasciato, ma solo con il tempo ho capito l’errore che ho fatto.Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse ... Leggi la notizia su blogo

