Firme false M5s, a Palermo 12 condannati: tra loro anche ex deputati regionali e nazionali (Di venerdì 10 gennaio 2020) condannati 12 dei 14 imputati del processo per le Firme false presentate dal Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Palermo del 2012. Un anno e dieci mesi sono stati inflitti agli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino. Un anno a Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, ex deputati Ars del M5s. Leggi la notizia su fanpage

