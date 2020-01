Ex Ilva, a Cornigliano sospeso lo sciopero di lunedì: «Resta lo stato di agitazione» (Di venerdì 10 gennaio 2020) La decisione di sindacati e rsu in attesa dell'esito dell'incontro che si terrà a Roma venerdì 17 gennaio tra l'azienda e i coordinatori nazionali di Fiom, Fim e Uilm Leggi la notizia su ilsecoloxix

