Ecco come sarà la «Città Foresta» di Cancun (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'estensioneLa mobilitàSmart City Forest di CancunSmart City Forest di CancunI principi urbanisticiLa più convinta vocazione alla sostenibilità ambientale incontra uno dei più radicali concetti di smart city a Cancun, in Messico. Ne nascerà la prima Smart Forest City, ideata da Stefano Boeri Architetti per il Grupo Karim’s. E non è notizia da poco se si considera che entro il 2030 il 60% della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani. Questo significa che le Città saranno sempre di più gli attori principali del cambiamento climatico i cui effetti sono drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Non è un caso se circa il 70% delle emissioni di CO2 sono prodotte proprio dalle Città. A questo dato si aggiunge il fatto che il settore delle costruzioni è in assoluto uno fra i più inquinanti. Con tutti questi dati risulta autoevidente che il nostro modello urbanistico dovrebbe essere ... Leggi la notizia su vanityfair

