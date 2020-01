CorSport: rabbia e incredulità a Lipsia, “perché abbiamo ceduto Demme al Napoli?” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Scoppia la bufera, a Lipsia, per l’addio di Demme alla squadra (prima in classifica) e per il suo approdo al Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo racconta la protesta di RB Live, il sito dei Red Bullen, portavoce della tifoseria del Lipsia. “La cessione al Napoli è inspiegabile. Come è mai possibile separarsi da un giocatore così prezioso proprio nel momento in cui il Lipsia punta a vincere la Bundesliga?”. Die Welta, invece, ha titolato scrivendo “il Lipsia vende il suo idolo per fare cassa” Dell’operazione si contesta anche la somma per la quale è stato ceduto il calciatore. “Incassare solo 12 milioni per un titolare appena 28enne della capolista della Bundesliga è ridicolo rispetto alle somme pagate sul mercato per giocatori con le sue caratteristiche”. Al Lipsia si contesta il non essersi saputo opporre alla scelta di vita di Demme. Il presidente ... Leggi la notizia su ilnapolista

