Coia | aggredito da folli manipolati | stiamo lavorando bene

Roma – "Sono deluso ed amareggiato. Un'amministrazione sana che vuole portare avanti un'azione politica viene costantemente minacciata e aggredita con l'unico intento di prevaricare il bene comune. Non possiamo accettare che non vi sia adeguata tutela per chi vuole dare segnali di legalita' ma che regni solo la legge del piu' forte e del piu' ignorante. L'amministrazione comunale sta combattendo battaglie importanti e lo fa con coraggio ma e' sola e nuda di fronte alle lobbies ed ai singoli che si ritengono proprietari del suolo pubblico. Una concessione non e' per sempre e te la devi meritare. Non e' un posto di lavoro a tempo indeterminato". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Coia (M5S). "Noi stiamo facendo il nostro dovere. Spostare i posteggi ...

