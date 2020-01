Ces 2020, 7 startup italiane da tenere d’occhio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Nell’affollato spazio dell’Eureka Park, il padiglione dedicato alle startup, quest’anno la delegazione italiana si è fatta più nutrita e con una proposta decisamente di qualità. Le giovani imprese “made in Italy” presenti al Ces sono infatti 50 e coprono praticamente tutti i settori tecnologici smart home, wearable, salute e benessere, veicoli, ecommerce e con una novità: due cluster dedicati all’imprenditoria femminile, e alle tecnologie green. La terza missione della spedizione italiana anche quest’anno è stata organizzata da TILT – The Italian Lab for Technology con ICE-ITA, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. A sottolineare la vitalità delle proposte del nostro paese è stata anche la visita, ieri, del ministro dell’innovazione digitale Paola Pisano che al Ces ha annunciato il programma ... Leggi la notizia su wired

beppe_grillo : Ecco tutte le novità del #CES di quest'anno. - Corriere : Chi l'ha detto che le start-up sono per i giovani? Adalberto, 75 anni, e gli italiani al CES di Las Vegas - greenMe_it : Produrre acqua potabile dall’aria grazie all’energia solare, il dispositivo Genny conquista il CES 2020… -