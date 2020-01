Caronte & Tourist: sequestro di beni, fermi anche tre traghetti (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura di Messina ha disposto il sequestro dei traghetti e di altri beni per oltre tre milioni. A carico dei vertici di Caronte & Tourist ipotesi di reato per truffa ai danni della Regione. Il risveglio è stato brusco per i vertici di Caronte & Tourist. Una delle aziende di punta per gli spostamenti … L'articolo Caronte & Tourist: sequestro di beni, fermi anche tre traghetti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

repubblica : Messina, sequestrati tre traghetti della Caronte. “Pesanti carenze per disabili e anziani” [aggiornamento delle 07:… - RaiNews : Le indagini hanno accertato che le tre imbarcazioni presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non ga… - AvvMennillo : Messina, sequestrati tre traghetti della Caronte. I pm: non a norma -