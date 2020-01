Britney Spears irriconoscibile: dimagrita e sconvolta [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Britney non sta nella pelle, la popstar si è stancata dell’inverno e vuole subito la primavera! Da diversi giorni infatti si sta allenando per dimagrire in vista delle prossime occasioni in cui dovrà sfoggiare gambe e pancia sottili. Gli sforzi vengono ripagati Oggi ha orgogliosamente mostrato sui social i risultati del suo duro impegno. Si è fatta FOTOgrafare con indosso solo un bikini pitonato, appena coperto dalla foltissima massa dei suoi biondissimi capelli. Pancia piatta e corpo tonico, ricorda la Britney che ballava sulle note di “I’m a slave 4 U” nel 2001 con indosso un enorme pitone giallo che le scivolava sulle braccia. E chi se la scorda! La sua espressione è un po’ sconvolta, trucco nero pesante sugli occhi e lunghi capelli disordinati. L’attenzione non può fare a meno che ricadere sui tatuaggi di Britney: nella particolare zona, ... Leggi la notizia su velvetgossip

mmmgianni : RT @ClaudiaDC10: Quella voglia di fare serata con Britney Spears, Paris Hilton e Antonella Elia #gfvip - JACKERSROCYRUS : RT @ClaudiaDC10: Quella voglia di fare serata con Britney Spears, Paris Hilton e Antonella Elia #gfvip - artmyyTae : “Brittany Spears” Ay me jsjsjsjsjsjs Ya no es Britney, sino Brittany xddd -