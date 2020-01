Aereo caduto, Iran ammette: “Colpito per errore” (Di sabato 11 gennaio 2020) (Adnkronos) – Un “errore umano”. Il presidente Iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter ammette che “l’indagine interna delle Forze armate ha concluso” che l’ è stato abbattuto da “missili lanciati a causa di un errore umano” causando “l’orribile incidente” che ha provocato la morte di 176 persone innocenti. “Le indagini continuano a identificare e perseguire” gli autori di “questa grande tragedia ed errore imperdonabile”. “La Repubblica islamica dell’Iran si rammarica profondamente per questo disastroso errore”, si legge in un altro tweet. “I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie in lutto. Offro le mie più sincere condoglianze”, conclude. Lo Stato maggiore delle Forze Armate di Teheran, ammettendo ”l’errore ... Leggi la notizia su ildenaro

