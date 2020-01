Tragedia familiare a Formia, 64enne uccide la cugina, il marito di lei e poi si toglie la vita (Di giovedì 9 gennaio 2020) Omicidio-suicidio a Formia. Un uomo di 64 anni ha ucciso la cugina, il marito di lei e poi si è tolto la vita. Possibile una lite sull’eredità. Formia (LATINA) – Omicidio-suicidio a Formia nella giornata di giovedì 9 gennaio 2020. I carabinieri nel tardo pomeriggio hanno scoperto tre cadaveri in una delle palazzine in centro città. Molto probabilmente si è trattato di una Tragedia familiare con un 64enne che ha ucciso la cugina, il marito di lei e poi si è tolto la vita. E’ stata aperta un’indagine sulla vicenda per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. Molto probabilmente l’omicidio è avvenuto al culmine di una lite ma saranno gli accertamenti a chiarire l’episodio. Omicidio-suicidio a Formia L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando una condomina ha trovato il corpo ormai senza vita della donna. ... Leggi la notizia su newsmondo

