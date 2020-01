Tragedia alla stazione di Loreto, 15enne travolto e ucciso da un treno: traffico in tilt (Di giovedì 9 gennaio 2020) Uno studente di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno Frecciargento mentre attraversava i binari della stazione di Loreto. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica di quanto successo. traffico ferroviario in tilt, con i convogli della tratta Pescara-Ancona con ritardi fino a circa 120 minuti. Leggi la notizia su fanpage

