Scopre la moglie con l’amante grazie a un drone: è virale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non è la prima volta che un tradimento viene scoperto grazie (o per colpa, dipende dai punti di vista) della tecnologia. Se un dubbio sul nostro partner ci tormenta, spesso proprio la tecnologia può essere lo strumento più adatto per indagare. Ma questa vicenda va ben oltre la possibilità di spiare il cellulare o il computer della persona amata per toglierci qualche paranoia. Questo marito inglese, infatti, ha deciso di seguire sua moglie… Con un drone. Appena la donna è uscita di casa, il marito ha attivato la ‘telecamera volante’ per seguirla e scoprire che in realtà stava percorrendo un sentiero insolito. Incuriosito da tempo dal comportamento della moglie, l’uomo aveva iniziato a credere seriamente che lei potesse avere un amante. Quando il drone l’ha ripresa fuori casa ha subito ‘beccato’ che, anziché salire in macchina per andare a lavoro ... Leggi la notizia su velvetgossip

