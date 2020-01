Sci alpino, Risultato prima prova discesa Altenmarkt: miglior tempo per la tedesca Weidle. Tra le dieci Nicol Delago e Goggia (con squalifica) (Di giovedì 9 gennaio 2020) La tedesca Kira Weidle si è imposta nella prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Alternmarkt-Zauchensee. La nativa di Stoccarda ha chiuso con il miglior tempo (1’48”81), precedendo di 24 centesimi l’austriaca Nicole Schmidhofer e di 57 la ceca Ester Ledecka, ormai sembra più impegnata nella Coppa del Mondo di sci alpino che in quella di snowboard. Tanta Svizzera nelle posizioni di vertice. Infatti al quarto posto c’è Lara Gut-Behrami (+1.05), che precede le connazionali Joana Haehlen (+1.18) e Priska Nufer (+1.27). Dietro le tre elvetiche c’è l’austriaca Christine Scheyer, staccata di 1.32 dalla vetta. Ottavo posto per un’altra svizzera, Corinne Suter (+1.36), che ha chiuso davanti a Nicol Delago. La giovane gardenese si è classificata al nono posto con 1.38 di ritardo da Weidle. Chiude la Top-10 l’austriaca Ramona ... Leggi la notizia su oasport

