Meghan Markle divorzia dai reali | prima di lei anche un’altra donna

Thomas Markle : "Sono deluso dalla scelta di mia figlia Meghan di allontanarsi dalla royal family" : “Dirò semplicemente che sono deluso”. Poche parole concesse ai tabloid britannici, che oggi sviscerano da ogni prospettiva la notizia della Megxit. Così Thomas Markle ha commentato la decisione della figlia di rinunciare al titolo di membro senior della royal family. L’uomo ha più volte messo in imbarazzo Meghan, concedendo alla stampa ampie interviste nelle quali non nascondeva una certa distanza tra ...

Harry e Meghan Markle come Edoardo e Wallis Simpson : prima l’amore poi la famiglia reale : Wallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonWallis SimpsonSenza dubbio Wallis Simpson è stata una delle donne più celebri del mondo, l’unica a vantare il primato di aver fatto abdicare un re d’Inghilterra. Finora. Perché da oggi in poi Meghan Markle ci va molto vicino. L’ex attrice americana, infatti, è ...

Meghan Markle e Harry - Buckingham Palace li "snobba" : foto della Regina solo con Kate : È gelo fra Buckingham Palace e gli "ex" reali Harry e Meghan. Dopo la clamorosa decisione di abbandonare lo status di «membri senior» della Royal Family, ancora...

Meghan Markle come Wallis Simpson : chi era la donna che fece abdicare Edoardo VIII : Si chiama Wallis Simpson la donna a cui in queste ore viene paragonata più spesso Meghan Markle e che fece abdicare Edoardo VIII. Non bellissima, ma elegante, molto intelligente e capace di far innamorare perdutamente un Principe che per molte era irraggiungibile. Era il 3 giugno del 1937 quando l’ex re del Regno Unito sposò, nel sud della Francia dove era in esilio, Wallis Simpson, americana e pluri-divorziata. La loro love story diede ...

Cosa faranno adesso il Principe Harry e Meghan Markle?o adesso il Principe Harry e Meghan Markle? : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDi Carly LedbetterIl Duca e la Duchessa di Sussex hanno annunciato la loro intenzione di rinunciare al ruolo di membri “senior” della famiglia reale.Con una dichiarazione shock, il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che intendono rinunciare al ruolo di membri senior della famiglia reale e puntare ad altri ...

Meghan Markle come Wallis Simpson : le ‘scandalose’ americane divorziate in rotta con la Corona : Entrambe americane, entrambe divorziate. La storia di una 34enne che fa perdere la testa ad un membro della famiglia reale non è nuova a Buckingham Palace. Nel 1937 la pluri-divorziata dalla Pennsylvania Wallis Simpson sposava il Duca di Windson, per poco re come Edoardo VIII, che per lei rinunciò alla Corona. Nel caso del principe Harry, almeno finora, ci sono state meno complicazioni: per sposare l'ex attrice Megan Markle ha dovuto solo ...

Principe Harry e Meghan Markle : cosa significa la loro decisione di uscire dalla famiglia reale. Le reazioni : Harry e Meghan da ora in poi vogliono essere solo reali ‘part time’, non più “membri senior della Royal Family”: formalmente rispettosi dell’autorità della regina e dei loro doveri verso la dinastia dei Windsor – la cosiddetta Firm -, ma decisi a fare la loro vita, a ritagliarsi un’autonomia anche finanziaria e a dividere il loro tempo fra il Regno Unito, gli Usa e il Canada. La svolta era stata ...

Harry e Meghan vogliono lasciare la famiglia Reale - i fan invocano : “Vogliamo la Markle nella nuova stagione di The Crown” : La fantasia non potrà superare la realtà. Almeno per ora. Dopo l’annuncio choc della coppia Reale Meghan e Harry, ovvero l’intenzione di rinunciare allo status di “senior” e provare a diventare indipendenti a livello finanziario rispetto alle rendite della Corona, ecco che sui tabloid britannici ci si sbizzarrisce sul parallelo con la serie The Crown. È bastato un attimo nelle scorse ore a far schizzare in tendenza su Twitter il titolo della ...

Kate Middleton e il compleanno «turbato» dall’annuncio di Harry e Meghan Markle : Kate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaKate e Meghan, l'eterna lottaIl 9 gennaio 2020 Kate Middleton, futura regina consorte, compie 38 anni. Ma la royal family britannica ha altre grane a cui pensare. L’happy birthday della duchessa arriva infatti ...

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno rinunciato allo status di reali : il comunicato : Meghan Markle e il Principe Harry hanno scelto di rinunciare al loro status di reali, la coppia inizierà a lavorare per essere indipendente Nelle ultime ore non si fa che parlare della decisione presa dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle, i due hanno rinunciato allo status di reali. Il motivo? Lo hanno spiegato i diretti interessati tramite un comunicato pubblicato sui loro profili social. I due vogliono essere indipendenti, voglio ...

Meghan Markle ed Harry/ 'Abdicano' ma non rinunciano a titoli e soldi - o quasi - : Meghan Markle ed Harry hanno lasciato la casa Reale? I due duchi del Sussex 'Abdicano' ma non rinunciano a titoli e soldi, o quasi,

Meghan Markle e Il Principe Harry rinunciano allo status di reali – VIDEO : Il Principe Harry e Meghan Markle hanno preso un’importante decisione, quella di rinunciare allo status di reali, ecco cosa hanno detto nel comunicato Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di rinunciare allo status di reali, lo hanno fatto perché vogliono iniziare a lavorare ed essere indipendenti, ci hanno tenuto però a precisare che […] L'articolo Meghan Markle e Il Principe Harry rinunciano allo status di reali – ...

Meghan Markle e Harry rinunciano a status ?di reali : «Lavoreremo e saremo indipendenti». Ma la Regina frena : Meghan Markle e Harry dicono addio alla Casa Reale: hanno deciso di rinunciare al loro «ruolo senior» di membri della famiglia reale britannica per avere maggiore...

Harry e Meghan Markle lasciano la Famiglia Reale - il padre di lei : “Sono deluso” : Dopo che l'annuncio di Harry e Meghan di allontanarsi dalla Famiglia Reale ha creato un vero terremoto interno a Buckingham Palace, US Weekly ha contattato Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex. L'uomo, che è in pessimi rapporti con la figlia, si è detto "deluso" dalla decisione della coppia.Continua a leggere