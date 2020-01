Maurizio Lastrico: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Maurizio Lastrico: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia L’attore e cabarettista genovese Maurizio Lastrico interpreta il Pubblico Ministero Marco Nardi nella dodicesima stagione di Don Matteo, appassionante serie tv italiana, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction che va in onda dal 2000. Il PM di Spoleto, sostituto di Lucrezia Volpi e coinvolto in un’importate relazione sentimentale con il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), dovrà fare i conti con una forte crisi di coppia. È durante i preparativi per le loro nozze che Anna comincerà non solo a dubitare di Marco, ma a spostare le sue attenzioni verso una persona appena arrivata in città. Riguardo il suo personaggio, Lastrico dice: “Io interpreto un ruolo molto spiazzante, in cui la parte comica e drammatica si fondono in maniera molto efficace ... Leggi la notizia su termometropolitico

