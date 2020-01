Mafia e videopoker, arresti a Bari e sequestri a Messina (Di giovedì 9 gennaio 2020) 36 arresti a Bari per il controllo da parte dei clan sui videopoker. Tra i fermati anche il nipote del boss degli Stisciuglio. Bari – 36 arresti a Bari nelle prime ore di giovedì 9 gennaio 2020. L’operazione, effettuata dalla Guardia di Finanza, riguardava il controllo da parte dei clan della zona dei videopoker. L’indagine ha portato anche al sequestro di beni per 7,5 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dalla Dda di Bari, l’anello di congiunzione tra i boss della zona e gli imprenditori era il nipote del boss degli Stisciuglio, finito in manette. La conferenza stampa dopo l’operazione Il blitz, effettuato dalla Guardia di Finanza, è stato accompagnato dalla consueta conferenza stampa che spiega i dettagli di questa operazione, condotta dalle Fiamme Gialle. “In questa indagine – ha precisato il procuratore Giuseppe Volpe ... Leggi la notizia su newsmondo

