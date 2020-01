Incidente auto-Sita a Romagnano al Monte, disposto il ritiro della patente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRomagnano al Monte (Sa) – Continuano senza sosta le indagini dei Carabinieri della locale stazione di Buccino agli ordini del maresciallo Gaetano D’Ambrosio sulla dinamica dell’Incidente stradale frontale che si è verificato martedì pomeriggio tra una macchina Opel e un pullman della Sita, lungo la strada provinciale che collega il comune di Romagnano al Monte con quello di Buccino. Dopo aver sequestrato i mezzi, i Carabinieri hanno disposto il ritiro immediato della patente all’autista della Sita e al conducente della macchina. Per cause ancora in coso di accertamento infatti, i due mezzi sono rimasti coinvolti in una collisione frontale a seguito della quale, l’automobile si è ribaltata. Bloccato in un groviglio di lamiere dell’Opel, l’automobilista, un ragazzo di 20anni del posto, è rimasto ferito alle gambe. Liberato dall’abitacolo della ... Leggi la notizia su anteprima24

