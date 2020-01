Harry e Meghan lasciano i reali. Regina irritata: la “minaccia” nel comunicato ufficiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Harry e Meghan rinunciano allo status: la risposta della Regina Harry e Meghan hanno rinunciato al ruolo di “membri senior” della Famiglia Reale britannica, vivranno tra il Canada, gli Stati Uniti e il Regno Unito e si renderanno finanziariamente autonomi lavorando. È la decisione dei duchi di Sussex arrivata ieri, 8 gennaio, dopo diversi mesi di caos a Buckingham Palace partendo dal figlio della Regina Elisabetta, Andrea, travolto nello scandalo sessuale che ha visto come protagonista Jeffrey Epstein e dallo stesso allontanamento di Harry e Meghan dalla royal family durante le vacanze di Natale. La decisione ha scioccato il Regno, ma come l’ha presa sua Maestà la sovrana britannica Elisabetta II? Harry e Meghan rinunciano allo status di reali: la reazione della Regina Elisabetta In Gran Bretagna i “sudditi” già ironizzano soprannominando la rottura di ... Leggi la notizia su tpi

IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… - antoguerrera : +++ Buckingham Palace conferma! Meghan e Harry si trasferiscono in CANADA, promettono di diventare “indipendenti a… -