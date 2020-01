Gregoretti | il M5S chiede il rinvio del voto su Salvini | “Non hanno dignità”

Caso Gregoretti - Gasparri propone il no al processo a Salvini. Il M5s chiede il rinvio del voto : Il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. Mentre il senatore del M5s, Mattia Crucioli, ha chiesto di rinviare il voto della Giunta a dopo le elezioni in Emilia Romagna. «Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità», ha subito commentato Matteo Salvini sulla richiesta di ...

Gregoretti - M5S-Pd-IV-Leu : rinviare voto : 10.31 M5S, Pd, Italia Viva e Leu chiedono di rinviare il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso della Gregoretti. Il voto è previsto per il 20 gennaio, ma le forze di maggioranza chiedono lo slittamento, tenendo conto dello stop delle commissioni del Senato, dal 20 al 26, per via delle elezioni Regionali del 26 gennaio. "Hanno paura di perdere la faccia. Sono senza onore e senza dignità", commenta l'ex ...

Gregoretti - M5S - Pd e Iv chiedono il rinvio del voto su Salvini. Lui : non hanno dignità : La maggioranza vuole il rinvio del voto sul procedimento contro Salvini in merito al caso Gregoretti. Il senatore del M5s Mattia Crucioli ha chiesto di rinviare il voto della Giunta delle...

Gregoretti - M5S - Pd e Iv chiedono il rinvio del voto su Salvini : La maggioranza vuole il rinvio del voto sul procedimento contro Salvini in merito al caso Gregoretti. Il senatore del M5s Mattia Crucioli ha chiesto di rinviare il voto della Giunta delle...

Caso Gregoretti - Gasparri (presidente della Giunta delle immunità) propone il no al processo a Salvini. M5s chiede rinvio del voto : Gregoretti, Gasparri (presidente Giunta immunità): “No processo a Salvini” Oggi – giovedì 9 gennaio 2020 – in Senato è in corso una riunione della Giunta delle immunità sul Caso della nave Gregoretti, per il quale l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia di finire a processo: nella sua relazione, però, il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha proposto di respingere la richiesta del tribunale ...

Caso Gregoretti - Evangelista (M5s) : “Fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti. Non si vede l’azione collegiale del governo” : “Nessuna decisione politica, questo è un organo paragiurisdizionale e spero che valuti le cose sotto il profilo del diritto”. Così Maurizio Gasparri presidente della Commissione per le immunità del Senato riunita oggi per discutere del Caso Salvini. “Oggi ci sarà la relazione del presidente Gasparri e se vengono evidenziati nuovi elementi bene ma da quello che abbiamo le fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti e ...

Gregoretti - M5S chiede il rinvio del voto su Salvini : Maggioranza verso il rinvio del voto sul procedimento contro Salvini in merito al caso Gregoretti. Il senatore del M5s Mattia Crucioli ha chiesto di rinviare il voto della Giunta delle...

Nuovo scontro tra Salvini e M5s sul caso Gregoretti : Sul caso Gregoretti la Lega non cambia rotta: "Tutto il governo sapeva". Ma per il Movimento 5 stelle la responsabilità di lasciare i 131 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera fu solo di Matteo Salvini. Si trattò, sostiene M5s, di "un'attività isolata, di un abuso della potestà amministrativa perché l'indicazione di un porto sicuro competeva esclusivamente al Viminale. Non c'era alcun dialogo con gli altri ministeri". ...

M5s - Giarrusso : “Io cacciato perché non restituisco? Macché. Io non lascio il Movimento”. E non risponde sul voto per il caso Gregoretti : Il senatore del Movimento 5 stelle Mario Michele Giarrusso, sotto accusa per le mancate restituzioni, “moroso” ormai da un anno, è sicuro che non verrà espulso. “La mia cacciata scontata? Macché…”, taglia corto, rispondendo ai cronisti mentre lascia la giunta per le immunità del Senato, riunita per il caso Gregoretti e l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno ...

Gregoretti - il 20 gennaio il voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. M5S : “Agì da solo e la sua difesa appare molto debole” : Il voto della Giunta delle immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, per il caso del sequestro del pattugliatore della Guardia Costiera “Gregoretti”, ci sarà il prossimo 20 gennaio. Il presidente dell’organismo di Palazzo Madama, Maurizio Gasparri, al termine della seduta di oggi, ha confermando la tempistica fissata nelle scorse settimane. ...

Gregoretti - il governo Pd-M5s fa slittare il voto su Matteo Salvini? La decisione prima delle elezioni : Gennaio dovrebbe essere un mese di prove importanti per l'alleanza di governo Pd-M5s. Il condizionale è d'obbligo perché molti appuntamenti dei prossimi giorni rischiano di saltare, in attesa di capire cosa succederà nelle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Molti si affannano a dichiar

Nave Gregoretti - la linea del M5s : "Enorme differenza con il caso Diciotti" : La Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama dovrà esprimersi il 20 gennaio sulla vicenda che vede coinvolto...

Nave Gregoretti - Bonafede : “Per il M5s ci sono i presupporti per mandare Salvini a processo”. Il leader della Lega : “Si dimetta - è disastroso” : Nuovo scontro tra ex alleati, il M5s e la Lega, questa volta sul caso della Nave Gregoretti. Per aver bloccato 131 migranti a bordo dell’imbarcazione della Guardia costiera il tribunale dei ministri di Catania contesta a Matteo Salvini il reato di sequestro di persona. Dopo che ieri il capo politico Luigi Di Maio aveva detto che il Movimento si sarebbe espresso a favore dell’autorizzazione a procedere, oggi il ministro della ...

Nave Gregoretti - Gasparri : “Salvini ha 15 giorni per presentare memoria difensiva”. M5s : “Caso molto diverso da Diciotti” : Dura circa venti minuti la prima seduta della giunta per l’Immunità parlamentari del Senato, che il 20 gennaio prossimo si pronuncerà sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone per il caso della Nave Gregoretti. “Salvini ha quindici giorni per presentare una memoria difensiva o decidere di presentarsi qui in giunta” afferma al termine della seduta il presidente ...