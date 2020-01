Google ha un team multiculturale di 2000 persone per garantire che i suoi prodotti funzionino bene per tutti (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'Inclusion Champions di Google è un team di sviluppo composto da persone di varia estrazione utile per garantire flessibilità ai suoi prodotti. Ecco qual è l'obiettivo, e in che modo la casa di Mounain View se ne avvale. L'articolo Google ha un team multiculturale di 2000 persone per garantire che i suoi prodotti funzionino bene per tutti proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

