Golf, European Tour 2020: Nino Bertasio apre al secondo posto il South African Open. Al comando Johannes Veerman (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si è concluso poco fa il primo giro del South African Open hosted by the City of Johannesburg, il primo torneo dell’European Tour per quel che concerne la stagione 2020. Sui due par 71 del Randpark Golf Club, il Firethorn Course e il Bushwillow Course, al comando c’è il ventisettenne americano Johannes Veerman, recentemente settimo all’Alfred Dunhill Championship, con uno score di -9. Veerman precede di un colpo il nostro Nino Bertasio, cui solo un bogey alla buca 18 impedisce di essere co-leader, e il sudAfricano JC Ritchie. Tutti questi tre hanno girato sul Bushwillow Course. Ed è proprio su questo percorso che quasi tutti i migliori della classifica si sono misurati. Del gruppo dei quarti, in particolare, solo il padrone di casa Branden Grace è stato protagonista sul Firethorn Course, al contrario dei suoi compagni di viaggio a -7, i connazionali Toto Thimba e ... Leggi la notizia su oasport

chi4r43 : l'unico European tour che mi interessa qua è il tuo, non quello di golf non illudermi amore ?? -