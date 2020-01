Fiorentina, Cutrone è in città: a breve la firma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cutrone è atterrato all’aeroporto di Firenze: domani visite mediche e firma sul nuovo contratto con la Fiorentina Patrick Cutrone è atterrato all’aeroporto di Firenze, in compagnia di Giancarlo Antognoni, e domani sosterrà le visite mediche con la Fiorentina, per poi apporre la firma sul nuovo contratto. L’ex attaccante del Milan lascia così il Wolverhampton dopo pochi mesi dal suo approdo in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

