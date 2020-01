Euronics sarà sponsor dell’Intel Extreme Masters, l’evento esport più importante a livello mondiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Euronics International, il retail group leader nel mercato dell’elettronica di consumo,ha esteso l’accordo di partnership siglato lo scorso anno con ESL, la più grande società impegnata nell’organizzazione di eventi di esport, confermando l’interesse per le competizioni di sport elettronici, un’attività d’intrattenimento di crescente interesse in diversi Paesi, fra i quali l’Italia. A seguito della rilevante visibilità ottenuta dall’insegna durante l’ESL One, il torneo internazionale di esport che si è tenuto ad Amburgo lo scorso ottobre, Euronics sarà sponsor quest’anno anche dell’Intel Extreme Masters, considerato il più importante evento a livello mondiale del settore. Come in occasione dell’ESL One, la serie di gare internazionali che si terrà in ... Leggi la notizia su gamerbrain

