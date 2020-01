Conte prepara il tour del Golfo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un tour nei paesi del Golfo. Più tappe per una due giorni di intensa attività diplomatica per tutelare gli interessi italiani e provare a ridare centralità a una politica estera troppo spesso messa nel cassetto e sulla quale l’Italia fatica ad emergere. È questa la mossa che sta pianificando Giuseppe Conte, che proprio in queste ore sta chiudendo gli ultimi dettagli per avere un quadro preciso entro venerdì, al più tardi sabato.L’agenda per ora rimane riservata, ma gli indizi portano ai paesi rivieraschi, dopo la telefonata con il presidente degli Emirati Arabi, Zayed, con il quale si è sentito telefonicamente nei giorni scorsi. Fonti che lavorano al dossier non escludono, pur con l’estrema prudenza, nemmeno una tappa per andare a trovare i contingenti italiani in Iraq, ma la notizia non trova conferma per evidenti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

