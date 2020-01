Come fare lo screenshot su iPhone 11 e condividere la schermata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Come fare lo screenshot su iPhone 11 e condividere la schermata Uscito nel mese di settembre del 2019, la gamma iPhone 11 è subito entrata tra i top per vendite nell’anno appena trascorso. La crescita di Apple continua nonostante prezzi accessibili per pochi e sistema operativo non adatto a tutti, segno che la qualità generale di questi dispositivi è comunque molto alta. Per molti addetti lavori questo è lo smartphone migliore attualmente presente sul mercato in versione Pro e Pro Max e colui che vince la gara per la migliore fotocamera. Infatti è questa parte la più ricercata sul mercato in questi ultimi tempi, con i produttori che giorno dopo giorno provano a migliorarsi sotto quest’aspetto provando scatenando una vera e propria guerra a suon di megapixel. Apple, nell’ultima generazione di iPhone, ha inoltre migliorato lato batteria, altra parte ... Leggi la notizia su termometropolitico

MarioManca : Con tutto il rispetto, ma io penso che una come Stella Manente, una donna che ha invocato il ritorno di Hitler e ha… - Capezzone : ++Oggi su @laveritaweb++ #DiMaio l’africano come un cinepanettone, ma ieri è stato il meno colpevole di tutti. È st… - DadoneFabiana : Record di #occupazione, trainato dai lavoratori stabili, e livello di inattività ai minimi: le politiche di contras… -