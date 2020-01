Coez scelto per il lancio degli Spotify Singles in Italia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (askanews) – Coez è il primo artista Italiano scelto da Spotify Italia per il lancio degli Spotify Singles, agli Abbey Road Studios. Il cantante, in esclusiva per Spotify, ha registrato una versione inedita de “La tua canzone” e la cover “Via” di Claudio Baglioni presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra. Il programma Spotify Singles prevede la realizzazione in esclusiva per Spotify di alcuni brani rivisti da parte di artisti famosi: una propria canzone e la cover di un brano, scelto per aver rappresentato qualcosa di importante per il percorso dell’artista. Singles è già disponibile su Spotify in molti paesi: ad oggi sono stati coinvolti ben 185 artisti, che hanno registrato più di 600 Singles, per un totale di 23 ore di musica senza sosta e quasi 3 miliardi di ascolti. “Sono molto contento di essere il primo artista a ... Leggi la notizia su notizie

