Calcio Napoli, la ricetta di Manolas: “Si esce da momenti come questo solo vincendo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il difensore del Calcio Napoli ha mostrato tutta la sua carica in vista del match di sabato contro la Lazio: “A Roma per vincere”. Calcio Napoli | “E’ un momento complicatissimo. Se ne esce solo vincendo”. Per Kostas Manolas non ci sono ricette speciali. Contro l’Inter e’ arrivata un’altra sconfitta, sabato c’e’ la Lazio e … L'articolo Calcio Napoli, la ricetta di Manolas: “Si esce da momenti come questo solo vincendo” proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

Sport_Mediaset : #Napoli: #Koulibaly dona 500 euro al mendicante per Natale. Ma è solo l'ultimo dei tanti gesti di beneficenza del d… - Sport_Mediaset : Oggi è il compleanno di Mister #Gattuso ?? Il #Napoli gli fa gli auguri così ?? Un video omaggio alla sua carriera… - mirkocalemme : Il #SanPaolo è famoso nel mondo per il suo tifo e se nel calcio il fattore campo è sempre esistito ci sarà un motiv… -