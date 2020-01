Berlino 2020: Jeremy Irons sarà il Presidente della Giuria (Di giovedì 9 gennaio 2020) Jeremy Irons, star di Inseparabili e Io ballo da sola, sarà il Presidente di Giuria di Berlino 2020 nell'anno del settantesimo anniversario della Berlinale. L'acclamato divo Jeremy Irons sarà il Presidente della Giuria di Berlino 2020. La star di Inseparabili, Io ballo da sola e Inland Empire avrà il compito di guidare la Giuria nell'anno del settantesimo anniversario della Berlinale. Il nuovo direttore artistico di Berlino Carlo Chatrian commenta così la scelta di Irons: "Con il suo stile unico, Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato nel mio viaggio alla scoperta del cinema, rendendomi consapevole della complessità dell'animo umano. Il suo talento e le scelte che ha fatto come cittadino mi rendono orgoglioso come di dargli il benvenuto come Presidente ... Leggi la notizia su movieplayer

